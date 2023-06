Haben Sie das Zeug für die lukrative IT-Branche?

Sie war Dolmetscherin, jetzt ist sie in der IT-Branche tätig. Quereinsteigerin Verena Perhonen erzählt von ihrer Karriere und erklärt, welche Fähigkeiten man für die lukrative Branche mitbringen muss. Eine Firma in Graz bildet IT-Fachkräfte in nur drei Monaten aus - und zahlt ihnen dafür sogar ein Gehalt!