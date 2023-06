VKI rät, Kika/Leiner-Gutscheine rasch einzulösen

Das zahle sich meist nicht aus, sagte VKI-Chefjurist Thomas Hirmke am Mittwoch in der ORF-Sendung „Aktuell nach eins“. Zudem rät er dazu, keine Anzahlungen mehr zu tätigen. Die Möbelkette selbst versucht unterdessen, beunruhigte Kundinnen und Kunden per E-Mail zu beruhigen. „Daher ist es selbstverständlich, dass wir Ihnen alle Ihre geleisteten Anzahlungen und die erworbenen Gutscheine garantieren, die weiterhin in den Kika/Leiner-Filialen eingelöst werden können“, heißt es in einer Aussendung an Kika-Stammkundinnen und -stammkunden.