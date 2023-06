Kika/Leiner: „Werden jedes Haus einzeln vermieten“

Nach dem Verkauf des operativen Geschäfts durch die Signa an Ex-Kika-Manager Hermann Wieser will dieser nun nächste Woche ein Insolvenzverfahren beantragen und so die Firma sanieren. Dadurch sei die Fortführung gesichert. Die angekündigten Maßnahmen (Abbau von 1900 Mitarbeitern und Schließung von 23 Filialen) sollen im Rahmen des Sanierungsverfahrens, wie geplant, umgesetzt werden, heißt es.