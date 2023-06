Häftlinge bekommen heuer keinen Klimabonus mehr

Zuvor hatte vor allem die FPÖ immer wieder kritisiert, dass auch Häftlinge den Klimabonus erhalten haben. Diesmal soll die Quote von 85 Prozent an Überweisungen im Vorjahr gesteigert werden. Jene Menschen, von denen Kontoinformationen vorliegen, bekommen das Geld direkt überwiesen. Alle anderen erhalten den Klimabonus wieder in Form von Gutscheinen mit der Post (RSa-Brief). „Wie schon im letzten Jahr, erfolgt die Auszahlung des Klimabonus so einfach und bequem wie nur möglich - automatisch und antragslos“, sagte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Mittwoch.