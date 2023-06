Voestalpine schraubt Umsatz über 18 Milliarden €

Baubeginn für grüne Stahlproduktion 2024

Bei Investitionen denkt der Voestalpine-Boss an die Transformation des Technologie- und Stahl-Unternehmens in Richtung CO2-neutraler Produktion. Milliardenschwere Investitionen sind dafür nötig, um alle Ziele bis 2050 zu erreichen. In Linz und in Leoben soll jeweils im ersten Schritt ein Elektrolichtbogenofen errichtet werden. Noch heuer soll die Entscheidung für Anlagen und Lieferanten getroffen werden, der Bau soll dann 2024 starten.