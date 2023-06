Warum ein Briefkasten mitten in der Wiese stand

Ein „Krone“-Leser machte auf die Szenarie aufmerksam: ein Postkasten, der gerade noch aus einer ungemähten Wiese herausschaut - und das mitten in einem Siedlungsgebiet in Vitis im Bezirk Waidhofen an der Thaya. Noch schräger als die Grashalme, die dem Postkasten bis zum Hals standen, sind aber die Umstände, wie es dazu kam.