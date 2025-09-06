Die Aufstellung: So startet ÖFB-Elf gegen Zypern

Jetzt im Stream: Österreichs U19 führt gegen Wales
Hier ist sie, die Startaufstellung, mit der Österreichs Teamchef Ralf Rangnick im heutigen WM-Quali-Duell mit Zypern drei Punkte einfahren will!
Die Aufstellung:
Unser Nationalteam geht mit Marko Arnautovic in der Startformation ins WM-Qualifikationsspiel am heutigen Samstag in Linz gegen Zypern. Der 36-jährige Rekordnationalspieler erhielt im Sturmzentrum den Vorzug gegenüber Michael Gregoritsch.
Im Tor setzt ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick statt Patrick Pentz auf Alexander Schlager. David Alaba und Xaver Schlager kehren wie erwartet in die Startelf zurück, auch Patrick Wimmer gehört dieser an.
