WM-Qualifikation

Die Aufstellung: So startet ÖFB-Elf gegen Zypern

Fußball International
06.09.2025 19:24
Ralf Rangnick
Ralf Rangnick(Bild: Urbantschitsch Mario)

Hier ist sie, die Startaufstellung, mit der Österreichs Teamchef Ralf Rangnick im heutigen WM-Quali-Duell mit Zypern drei Punkte einfahren will!

Die Aufstellung:

06.09.2025

Unser Nationalteam geht mit Marko Arnautovic in der Startformation ins WM-Qualifikationsspiel am heutigen Samstag in Linz gegen Zypern. Der 36-jährige Rekordnationalspieler erhielt im Sturmzentrum den Vorzug gegenüber Michael Gregoritsch.

Im Tor setzt ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick statt Patrick Pentz auf Alexander Schlager. David Alaba und Xaver Schlager kehren wie erwartet in die Startelf zurück, auch Patrick Wimmer gehört dieser an.

