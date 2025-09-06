Sirenen, Blaulichter und Adrenalin pur!

Nicht nur die Feuerwehr präsentierte sich: Auch das Rote Kreuz Oberwart war stark vertreten. Besucher durften Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeug von innen erkunden und selbst beim Wiederbelebungstraining aktiv werden. Die Polizei beantwortete Fragen und stellte ihre Fahrzeuge aus, während der Landesfeuerwehrverband Burgenland mit Sonder- und Elektrofahrzeugen für Staunen sorgte. Besonders beliebt: die Rettungshundestaffel, die mit ihren Vierbeinern spektakuläre Vorführungen zeigte.