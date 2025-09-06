Vorteilswelt
Blaulichttag Oberwart

Sirenen, Blaulichter und Adrenalin pur!

Burgenland
06.09.2025 18:00
Die Stadtfeuerwehr Oberwart hat zum Blaulichttag eingeladen. Hunderte Gäste waren dabei und ...
Die Stadtfeuerwehr Oberwart hat zum Blaulichttag eingeladen. Hunderte Gäste waren dabei und haben sich Fahrzeuge, Geräte und Vorführungen angesehen.(Bild: Alexander Flaschberger)

Hunderte Besucher strömten zum Blaulichttag der Stadtfeuerwehr Oberwart: Feuerwehr, Rettungshundestaffel, Polizei und Rotes Kreuz zeigten live Einsätze, Rettungsübungen und Mitmachaktionen für Groß und Klein.

Blaulicht, Sirenen und jede Menge Adrenalin! Am Samstag hat die Stadtfeuerwehr Oberwart zum großen Blaulichttag geladen und die Bevölkerung ließ sich das Spektakel nicht entgehen. Hunderte Besucher, vom Klein bis Groß, strömten zum Feuerwehrhaus, um die Einsatzkräfte hautnah zu erleben.

Die Feuerwehr hat ihre wichtigsten Einsatzfahrzeuge gezeigt – vom Einsatzleitfahrzeug über das ...
Die Feuerwehr hat ihre wichtigsten Einsatzfahrzeuge gezeigt – vom Einsatzleitfahrzeug über das Universallöschfahrzeug bis zur Teleskopmastbühne.(Bild: Alexander Flaschberger)

Von der Einsatzleitung bis zur Teleskopmastbühne – die Feuerwehr zeigte ihre ganze Ausrüstung. Höhepunkt des Tages war die spektakuläre Rettungsübung: Mit Blaulicht, Sirene und geübten Handgriffen wurde demonstriert, wie eine verunglückte Person aus einem Auto befreit wird. Atem anhalten inklusive!

Nicht nur die Feuerwehr präsentierte sich: Auch das Rote Kreuz Oberwart war stark vertreten. Besucher durften Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeug von innen erkunden und selbst beim Wiederbelebungstraining aktiv werden. Die Polizei beantwortete Fragen und stellte ihre Fahrzeuge aus, während der Landesfeuerwehrverband Burgenland mit Sonder- und Elektrofahrzeugen für Staunen sorgte. Besonders beliebt: die Rettungshundestaffel, die mit ihren Vierbeinern spektakuläre Vorführungen zeigte.

Mitmachstationen für alle Gäste
Für die kleinen Gäste gab es ein buntes Rahmenprogramm - Kistenklettern und Mitmachaktionen begeisterten die Kinder. Aber auch für Essen und Trinken war bestens gesorgt, sodass niemand hungrig oder durstig blieb.

Burgenland
