Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verkeimung

Trinkwasser muss jetzt abgekocht werden

Burgenland
06.09.2025 15:52
Das Wasser muss vorerst abgekocht werden.
Das Wasser muss vorerst abgekocht werden.(Bild: APA/Oliver Berg)

In Wiesfleck werden wegen einer leichten Verkeimung Vorsichtsmaßnahmen ergriffen.

0 Kommentare

Im Ortsteil Wiesfleck der gleichnamigen Gemeinde muss das Trinkwasser ab sofort abgekocht werden, bevor es verwendet werden kann. Wie die Gemeinde mitteilt, handelt es sich dabei um eine Vorsichtsmaßnahme aufgrund einer leichten Verkeimung des Wassers.

Drei Minuten abkochen
„Bitte kochen Sie das Wasser vor dem Trinken, Zubereiten von Speisen, Zubereiten von Getränken sowie vor der Verwendung zum Zähneputzen oder zur Reinigung von Lebensmitteln mindestens drei Minuten sprudelnd ab“, heißt es. Die gewohnte Trinkwasserqualität soll voraussichtlich ab nächster Woche wieder zur Verfügung stehen.

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
14° / 22°
Symbol heiter
Güssing
15° / 25°
Symbol heiter
Mattersburg
13° / 23°
Symbol wolkenlos
Neusiedl am See
14° / 23°
Symbol heiter
Oberpullendorf
14° / 23°
Symbol heiter

krone.tv

Das Lichtschwert wurde aus mehreren Einzelteilen zusammengebaut – unter anderem aus der ...
Auktion in Los Angeles
Rekordsumme für Darth Vaders Lichtschwert
Am Sonntag, 7. September, ist eine seltene totale Mondfinsternis am Himmel zu sehen.
Zeitplan und Tipps
So läuft die totale Mondfinsternis am Sonntag ab
Mama, Papa aufgepasst!
Fleck adé: Neuer Eltern-Guide gegen das Schulchaos
Erschöpfungssyndrom
PVA-Chef bezeichnet Patienten als „Scharlatane“
US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
176.466 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Wetter
Warnstufe Rot in vier Bundesländern ausgerufen
122.930 mal gelesen
Vorsicht in den kommenden Stunden: Aus Westen ziehen Schauer und Gewitter über Teile ...
Wirtschaft
Kultmarke kehrt nach Insolvenz jetzt zurück
117.729 mal gelesen
Kaum ein Haushalt, in dem sich die bunten Dosen von Tupperware nicht in den Küchenladen ...
Innenpolitik
SPÖ-Chef Babler mit Bauchfleck im Vertrauensindex
1467 mal kommentiert
Schwierige Zeiten für die drei Parteichefs der Bundesregierung.
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin kann nach Kiew kommen“
921 mal kommentiert
Der Kreml sieht den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nicht mehr als legitimen ...
Außenpolitik
26 Länder planen Schutztruppen für die Ukraine
910 mal kommentiert
Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj und sein französischer Amtskollege Emmanuel Macron
Mehr Burgenland
Nach Karrierende
„Mir sind sogar die Tränen gekommen“
Sind keine „Mingerl“
Warum jetzt Tausende Ameisen durch Lüfte schwirren
Eklat bei Waldfest
Hebt Landtag Immunität von FPÖ-Mandatar auf?
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
Beamte ausgemustert
Grund zu feiern: Ein Festtag für die Polizei
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf