Trinkwasser muss jetzt abgekocht werden

In Wiesfleck werden wegen einer leichten Verkeimung Vorsichtsmaßnahmen ergriffen.
Im Ortsteil Wiesfleck der gleichnamigen Gemeinde muss das Trinkwasser ab sofort abgekocht werden, bevor es verwendet werden kann. Wie die Gemeinde mitteilt, handelt es sich dabei um eine Vorsichtsmaßnahme aufgrund einer leichten Verkeimung des Wassers.
Drei Minuten abkochen
„Bitte kochen Sie das Wasser vor dem Trinken, Zubereiten von Speisen, Zubereiten von Getränken sowie vor der Verwendung zum Zähneputzen oder zur Reinigung von Lebensmitteln mindestens drei Minuten sprudelnd ab“, heißt es. Die gewohnte Trinkwasserqualität soll voraussichtlich ab nächster Woche wieder zur Verfügung stehen.
