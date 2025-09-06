Trinkwasser muss jetzt abgekocht werden

Drei Minuten abkochen

„Bitte kochen Sie das Wasser vor dem Trinken, Zubereiten von Speisen, Zubereiten von Getränken sowie vor der Verwendung zum Zähneputzen oder zur Reinigung von Lebensmitteln mindestens drei Minuten sprudelnd ab“, heißt es. Die gewohnte Trinkwasserqualität soll voraussichtlich ab nächster Woche wieder zur Verfügung stehen.