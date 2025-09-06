Viehtransporter kam von Forstweg ab – 13 Kühe tot

Der 70-Meter-Absturz eines Viehtransporters in Nauders (Bezirk Landeck) über steiles und steiniges Gelände hat am Samstag den Lenker ins Spital gebracht und 13 Rinder das Leben gekostet. Der Lkw sollte am Vormittag 43 Mutterkühe und Kälber von der Alm ins Tal bringen, der Fahrer geriet jedoch vom Forstweg ab, berichtete ORF Radio Tirol. Manche der Tiere waren sofort tot, andere mussten notgeschlachtet werden. Der Chauffeur wurde per Hubschrauber ins Spital geflogen.