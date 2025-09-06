Viehtransporter kam von Forstweg ab – 13 Kühe tot

In Tirol ist ein mit Dutzenden Rindern beladener Lkw 70 Meter über steiles und steiniges Geländer abgestürzt. Mehrere Tiere verstarben. Der Lenker musste ins Spital geflogen werden.
Der 70-Meter-Absturz eines Viehtransporters in Nauders (Bezirk Landeck) über steiles und steiniges Gelände hat am Samstag den Lenker ins Spital gebracht und 13 Rinder das Leben gekostet. Der Lkw sollte am Vormittag 43 Mutterkühe und Kälber von der Alm ins Tal bringen, der Fahrer geriet jedoch vom Forstweg ab, berichtete ORF Radio Tirol. Manche der Tiere waren sofort tot, andere mussten notgeschlachtet werden. Der Chauffeur wurde per Hubschrauber ins Spital geflogen.
Bergung äußerst schwierig
Nach Medienbreichten ereignete sich der Unfall unweit der Talstation der Bergkastel-Seilbahn. Die Bergung des Fahrzeugs gestaltete sich äußerst schwierig, dauerte über Stunden an und war auch am frühen Abend noch im Gang. Es standen zwei Abschlepp-Unternehmen im Einsatz.
