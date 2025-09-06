Kennedy: Schmerzmittel-Einnahme führt zu Autismus

Bis zum Ende des Monats wird ein entsprechender Bericht erwartet. Der Wirkstoff von Tylenol ist Paracetamol, eines der weltweit am häufigsten verwendeten rezeptfreien Schmerzmittel. Die Aktie des Herstellers Kenvue brach nach dem Bericht gleich um 14 Prozent ein. Es gebe aber gar keinen kausalen Zusammenhang zwischen der Einnahme von Tylenol während der Schwangerschaft und Autismus, teilte das Unternehmen mit.