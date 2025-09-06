Marc Soler gewinnt 14. Etappe, Felix Gall Fünfter

Gall „total glücklich wie es läuft“

Gall verlor gesamt gesehen zwar 15 Sekunden, blieb aber mit 3:30 Minuten Rückstand auf Vingegaard Fünfter, auf den Gesamtdritten Thomas Pidcock (GBR/Q36,5) fehlen ihm 52 Sekunden. „Es war wirklich ein hartes Tempo, es gab viel Gegenwind, das hat eine große Rolle gespielt. Ohne den Wind hätten wir größere Abstände gesehen. Ich bin total glücklich wie es läuft“, sagte Gall im Ziel. Decathlon habe vier Fahrer in der Fluchtgruppe gehabt, das sei stark. Ob er selbst auf Etappensieg fahren könnte: „Bis jetzt habe ich noch nicht die Chance für mich gesehen, es selbst zu versuchen.“