„Man will das Beste, und dann wird man beschimpft“

„Krone“: Als klinische Risikomanagerin sind Sie für Konflikte im Spital zuständig. Braucht es so einen Posten, weil die Standards höher oder weil die Probleme größer geworden sind?

Bettina Koch: Ich würde sagen, beides. Wir passen uns internationalen hohen Sicherheitszielen an, aber das Beschwerde-Management hat enorm zugenommen. Ich bin 2017 von Saudi-Arabien zurückgekommen, da habe ich mir noch gedacht, das ist halt die österreichische Mentalität - man regt sich sofort auf. Dann kam Corona dazu, und irgendwie sind die Menschen in dem Ausnahmezustand stecken geblieben. Die schalten sofort auf Angriff und sind sich wirklich nur noch selbst am nächsten, kommen herein und wollen jetzt und sofort behandelt werden. Der Egoismus ist schon sehr stark.