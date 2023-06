Nach Unfall: „Man versteht die Wege Gottes nicht“

Aktives Mitglied beim Musikverein

Max S. war sehr engagiert, die gesamte Familie - er hatte auch eine Schwester - ist in der Gemeinde sehr angesehen. „Alle sind natürlich sehr traurig, so eine Tragödie betrifft den ganzen Ort. Vor allem die Jungen, die ihn gut gekannt haben, und die Familie trauert“, so der Pfarrer. Im Gottesdienst am Samstagabend hat man Max mit Fürbitten gedacht.