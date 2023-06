Spaziergänger-Menü kratzt an der Zehn-Euro-Marke

Freitag, 2. Juni am späten Vormittag: 27 Grad, Sonnenschein. Neun Personen stehen in der Schlange vor dem Café Bazar in Salzburg. Im Fokus: Ein Schattenplatz mit perfektem Blick auf die Festung. Sie warten auch darauf, das bei Einheimischen wie Touristen so beliebte Altstadt-Schlendern mit Kaffee und Kuchen zu garnieren. Wer wird denn da nicht schwach?