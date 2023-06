Fiat Topolino: Kleiner Herzensbrecher mit Zukunft

Technische Details werden noch keine genannt. Doch wird der Topolino wie die Schwestermodelle von Opel und Citroen über einen 6 kW/8 PS starken E-Antrieb mit 5,5-kWh-Akku für 75 Kilometer Reichweite verfügen und als 6e-Leichtfahrzeug maximal 45 km/h schnell fahren dürfen. Auch preislich wird sich Fiats künftiger Elektrozwerg in ähnlichen Regionen wie seine Konzernbrüder bewegen. In Deutschland ist der Rocks-e ab rund 8000 Euro zu haben. Demnächst soll er auch in Österreich angeboten werden.