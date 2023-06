SPÖ hat Schritte zu gerechtem Klimaschutz verzockt

Wenn Klimaschutz und die soziale Frage gegeneinander ausgespielt werden, wird Politik auf Kosten der Menschen gemacht. Wer bezahlt denn die schlecht gedämmten Wohnungen und das Festhalten an Öl und Gas? Die Menschen, deren Heizkosten durch die Decke schießen. Die Klimakrise trifft die Menschen mit dem geringsten Einkommen am meisten. Also die, die auch am wenigsten zu der Krise beigetragen haben. Die reichsten zehn Prozent in Österreich stoßen fast die Hälfte der Treibhausgasemissionen aus.