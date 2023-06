Twitter soll Drohungen gegen Politiker stoppen

Die Vorsitzende des niederländischen Parlaments hat Twitter aufgefordert, Maßnahmen gegen das Bedrohen von Abgeordneten zu ergreifen. Der Kurznachrichtendienst müsse eingreifen gegen die zunehmenden bedrohlichen und gewalttätigen Beiträge, schrieb Vera Bergkamp am Mittwoch in einem Brief an Twitter.