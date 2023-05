Der VSV griff bei Brocken MacPherson zu

Einen Platz hatte sich Kärntens Eishockey-Klub VSV in der Defensive noch offen gelassen - jetzt ist man fündig geworden. Der Kanadier Dylan MacPherson hat zuletzt in der ECHL und der American Hockey League (AHL) gespielt, war bei seinem Klub Wichita Thunder sogar Kapitän. Der 25-Jährige ist ein Rechtsschütze und mit 1,90 Metern (86 Kilo) ein Brocken. In 45 Partien in der abgelaufenen Saison kam er immerhin auf 21 Scorerpunkte.