Van der Bellens Gratulation an Erdogan „ärgerlich“

„Wolfsgrüße haben auf österreichischen Straßen keinen Platz“

Auch der Einfluss von Erdogans AKP und der rechtsextremen MHP in Österreich sei ein Problem, so die Grüne Außenpolitik-Sprecherin: „Wolfsgrüße haben auf österreichischen Straßen keinen Platz.“ Türkische Nationalisten hatten bei einer Feier zum Wahlsieg von Staatspräsident Erdogan am Reumannplatz in Wien den verbotenen Wolfsgruß der MHP gezeigt. MHP-nahe Vereine sollten in Wien stärker beobachtet werden, forderte Sequenz: „In Wien darf es keinen Cent für MHP-Vereine geben.“ Man müsse stattdessen fortschrittliche türkische Parteien stärken. „Wir haben da in Vergangenheit auch aus falscher Rücksichtnahme die Augen geschlossen“, sagte die Wiener Landtagsabgeordnete.