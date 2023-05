Auf Hagenauer folgt sicher eine Frau

Ihre Entscheidung verkündete Anja Hagenauer am Dienstag an ihrem 54. Geburtstag. „Die körperlichen Belastungen machen es mir unmöglich, meinen Aufgaben zu 100 Prozent gerecht zu werden und gleichzeitig für mein eigenes Wohlbefinden zu sorgen. Mein Credo war immer ,halbe Sachen mache ich nicht’“, sagte die SPÖ-Politikerin in einer persönlichen Erklärung. Deshalb tritt sie am 5. Juli von ihrem Amt als Sozial-Stadträtin zurück.