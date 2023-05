Ab Herbst: Kostenfreies Mittagessen für alle

„Für Familien bedeutet die aktuelle Teuerung in vielen Lebensbereichen eine enorme Herausforderung, den Alltag zu meistern. Mit der gezielten Entlastung mittels eines kostenfreien Mittagessens in den offenen Volksschulen helfen wir gezielt“, so Bildungsstadtrat und Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (Neos). Hinzu käme, dass ein warmes, gesundes Mittagessen essenziell für die Entwicklung und Leistungsfähigkeit der Kinder ist. Auch wird den Kindern nicht wie üblich eine Mahlzeit serviert, sondern sie können sich bei einem Buffet aussuchen, was und wie viel auf ihrem Teller landet. „Damit wird auch ein wichtiger Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung geleistet“, so Wiederkehr.