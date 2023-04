Gratisessen: „Ein hungriger Bauch lernt nicht gut“

Die Armut ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. „In Wien können sich viele Familien kein warmes Mittagessen mehr leisten. Das darf es in einer Stadt wie Wien einfach nicht geben“, so Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (Neos), der zusammen mit SPÖ-Bildungssprecherin Nicole Berger-Krotsch ein neues Maßnahmenpaket gegen Kinderarmut im Bildungsbereich präsentierte. Betroffene Familien bekommen nun einfacher eine Unterstützung für ein warmes und gesundes Mittagessen in Schulen, Kindergärten und Horten.