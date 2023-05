Jetzt werden auch die Wiener Schulen teurer

Ausgerechnet in der größten Teuerungswelle seit Jahrzehnten belastet die Stadt Wien Zehntausende Familien zusätzlich. Ab dem Schuljahr 2023/24, also im Herbst, werden die Essens- und Betreuungskosten an den städtischen Horten und Ganztagesschulen um 10,5 Prozent erhöht.