Rammbock-Einbruch in Altstadt ist geklärt

Der Serieneinbrecher wurde laut Salzburger Polizei bereits im April bei einer Kontrolle in Triest angehalten. Die Carabinieri stellten dabei fest, dass er mit zwei europäischen Haftbefehlen gesucht wurde. Der Mann soll weitere 100 Uhren im Wert von 700.000 Euro in Kopenhagen gestohlen haben. Er wurde ins Gefängnis in Triest gebracht, wo er auf die Auslieferung nach Österreich wartet. Der 42-Jährige war drei Monate nach der spektakulären Tat in Salzburg durch die Auswertung der Spuren am Tatort als Verdächtiger identifiziert worden. Auf einem sichergestellten Tatwerkzeug war seine DNA gefunden worden. Nach dem Mann wurde seitdem gefahndet. Von seinen beiden Komplizen dürfte noch jede Spur fehlen. Der Verdächtige selbst ist zuvor schon bei Straftaten in Spanien, mehrfach aber auch in Österreich aufgefallen.