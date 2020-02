Kein Alarm bei der Polizei

Blitzartig schlugen die drei Täter mit ihrem schwarzen Audi in der Nacht auf Montag zu, die „Krone“ berichtete, und raubten Uhren und Schmuck im Wert von einer halben Million Euro. Ein Holzpflock am Heck des Wagens diente als Rammbock um in das Geschäft zu gelangen. In nur drei Minuten räumten sie den Laden aus und verschwanden so schnell, wie sie gekommen waren.