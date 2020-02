„Rammbock“-Einbruch in Salzburger Uhrengeschäft

Bei einem „Rammbock“-Einbruch in ein Uhren-Geschäft in der Salzburger Altstadt haben drei unbekannte Täter am Montag in der Früh zahlreiche Uhren und offenbar auch Schmuck erbeutet. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren die Einbrecher mit einem schwarzen Audi A6, an dessen Kofferraum eine Holzramme montiert war, rückwärts gegen die Auslagenscheibe bzw. Türe des Geschäftes. Die Polizei veröffentliche Lichtbilder der Täter und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.