Thematisierung von Doskozils Stimme „eine Schande“

Showdown bei Parteitag in Linz

Die SPÖ muss noch bis Samstag kommender Woche auf Gewissheit warten, wer sie in die Zukunft führt. Nach mehr als hitzigen Gremiensitzungen entschieden sich die Sozialdemokraten, beim ursprünglichen Plan zu bleiben und über den Vorsitz bei einem außerordentlichen Parteitag in Linz zu entscheiden. Als Kandidaten treten der Sieger der Mitgliederbefragung Doskozil und der knapp unterlegene Zweite Andreas Babler an. Die noch amtierende Parteichefin Pamela Rendi-Wagner hat nach der Bekanntgabe des Befragungsergebnisses ihren Rückzug von der Spitze der Sozialdemokraten verkündet.