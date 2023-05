Babler: „Alle reden von persönlichen Verwundungen“

Das denkbar knappe Ergebnis in der Mitgliederbefragung zugunsten des burgenländischen Landeshauptmanns Hans Peter Doskozil, der Rückzug von Noch-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner, der 180-Grad-Schwenk der Wiener Landesgruppe hin zu einer nochmaligen Befragung, stundenlange Blockaden in den Gremien, im Endeffekt ein Kompromiss, der das festlegte, was ohnehin der Plan war: Die vergangenen Tage hatten es für die Genossen in sich.