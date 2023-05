„Super 8er Bahn“ ist nach Indien ausgewandert

Für Generationen von Kindern und Eltern war sie ein Fixpunkt bei jedem Praterbesuch: die „Super 8er Bahn“ gleich hinter dem Riesenrad. Doch wo seit 1997 die längste Hochschaubahn des Praters für fröhliches Gekreische sorgte, ist nun alles still: In den vorigen Wochen wurde die Bahn abgebaut, nur ein einziger Steher erinnert derzeit noch an sie.