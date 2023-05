Firma fragte ihre Mitarbeiter vor Neubau um Rat

Der Chef von MIC, einem Spezialisten für Zoll- und Exportkontrollsoftware, fragte dazu aber auch die Belegschaft selbst um Rat. „Wir haben von Beginn an eine mit Mitarbeitern aus verschiedenen Abteilungen besetzte Gruppe miteinbezogen“, erzählt Hiebl. Ende 2022 wurde sogar ein Probe-Arbeitsbereich in einem der bestehenden Büros aufgebaut. „Unsere Kollegen konnten dort einen Tag arbeiten“, so der MIC-Chef. Das Feedback wurde in die Planung aufgenommen.