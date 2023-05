XXXLutz: Millionenschweres „Ja“ ist gut überlegt

60 Millionen Euro in Neubau in Linz, 40 Millionen Euro für Ausbau in Sattledt

Das von Wels aus agierende Möbelhandelsunternehmen, das im Geschäftsjahr 2022/23 einen Umsatz von 5,75 Milliarden Euro erzielt hat und allein Österreich 10.000 Beschäftigte zählt, investiert ungebremst weiter: 60 Millionen € fließen in den Neubau von XXXLutz und mömax in der Hafenstraße in Linz, wo die Eröffnung im Frühsommer 2024 ansteht. Das Zentrallager in Sattledt wird ausgebaut - um 40 Millionen Euro.