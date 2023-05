Blaue nehmen Covid-Trauma mit in Koalition

Der Wahlerfolg der FPÖ ist auch in Salzburg unter anderem auf die Covid-Politik zurückzuführen. Da gab es von den Blauen stets Kritik an den verordneten Maßnahmen und auch die Impfung war der Partei ein Dorn im Auge – allerdings mehr der Zwang als die Immunisierung an sich. Mit Sprüchen wie „Sie haben uns gespalten und würden es wieder tun“ oder „...aber kein Geld für unsere Gesundheit“ buhlten sie noch im März um die Gunst der Wähler. Scharfe Kritik an den Kosten für die Zugangsbeschränkungen in den Salzburger Landeskliniken äußerte FPÖ-Chefin Marlene Svazek dazu im Februar. Rund sechs Millionen Euro wurden in der Pandemie für die Sicherheitsmaßnahme ausgegeben. Für die Blauen „verschwendetes Steuergeld“.