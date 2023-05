Schwarz-Blau muss rasch die Wohnkrise lösen

Auf Lippenbekenntnisse müssen endlich Taten folgen! Seit Jahren bekommen die Regierenden in Salzburg das Wohnproblem nicht in der Griff, manövrierten das Grundbedürfnis in eine regelrechte Krise und Salzburg gehört zu den teuersten Pflastern in Österreich. Im Gegenzug dazu können die Gehälter aber nicht mithalten. Sprich: Es ist das Leben teuer, das Durchschnittseinkommen aber auf dem Niveau einer wesentlich günstigeren Region.