Im Bus einmal ganz vorne Platz nehmen

Den Einstieg so niedrig wie möglich halten

Wer nach dem Lenken der Busse Gefallen an der Arbeit gefunden hat, kann beim Qualifying direkt ein Bewerbungsgespräch vereinbaren. Albus ist derzeit aktiv auf der Suche nach Lenkern für ihre Busse, die in die Orte außerhalb Salzburgs und ins Berchtesgadener Land fahren. Bis zu 40 Stellen sind zu besetzen, erklärt Geschäftsführer Hermann Häckl. Wer einen Führerschein der Klasse B besitzt und mindestens 21 Jahre alt ist, kann sich bei Albus in drei Monaten zum Lenker ausbilden lassen.