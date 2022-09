Personal-Not: Albus springt für Salzburg AG ein

Die Obuslinie 9 (Europark-Taxham-Kommunalfriedhof) wird ab Montag, 3. Oktober, von der Albus GmbH befahren, teilt die Salzburg AG am Montag in einer Aussendung mit. Die Gründe: Corona-Erkrankungen, andere Krankenstände und ein Personalmangel. „Wir haben aufgrund der Corona-Welle eine ähnliche Situation wie vor einem Jahr - nur wesentlich früher. Und uns ergeht es derzeit wie sehr vielen Betrieben in allen Branchen: Wir haben durch die krankheitsbedingten Ausfälle und des allgemeinen Arbeitskräftemangels entsprechende Personalprobleme, die uns zum Handeln zwingen“, teilt Gerline Hagler von der Salzburg AG mit.