Dreiste Diebe stahlen Reifen aus Liezener Autohaus

Die unbekannten Täter drangen laut Polizei in der Nacht auf Mittwoch in der Zeit zwischen 18 und 6 Uhr auf das Gelände des Autohändlers ein. Sie hoben die Autos an, bockten diese auf Holzblöcke und montierten die Räder ab - bei sieben Fahrzeugen waren sie erfolgreich, bei vier weiteren blieb es beim Versuch.