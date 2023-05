Baupläne in der Goethesiedlung nur verkleinert

Die Anrainer sammeln bereits Unterschriften

Er und seine Mitstreiter haben bereits 300 Unterschriften gegen die Bebauung gesammelt. Die Bewohner befürchten, „dass sie unsere Wohnqualität vernichten wollen“, wie Pruner sagt. Die Stadt will jetzt einen Gesprächsprozess starten, um von Beginn des Projekts an mit den Bewohnern in Kontakt zu stehen. „Das wäre ganz wichtig“, sagt Pruner dazu.