Goethesiedlung: „Dieser Plan ist eine Schnapsidee“

Wohnbau-Landesrätin Andrea Klambauer (Neos) sieht in der Stadt Salzburg die Möglichkeit für bis zu 1400 zusätzliche Wohnungen durch Nachverdichtung, also durch Neubauten in bestehenden Siedlungen. Allein in der Goethesiedlung in Itzling sollen knapp 600 zusätzliche Wohnungen entstehen, rechnet eine von Klambauer in Auftrag gegebene Studie vor.