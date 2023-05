Abzocke: „Krone“ war „undercover“ am Naschmarkt

Für reichlich Aufregung sorgten die „Krone“-Berichte über ein Naschmarktlokal, das automatisch zehn Prozent Trinkgeld in Form einer Servicepauschale in Rechnung stellt. In der Karte wird darauf hingewiesen. Wer nicht aufpasst, gibt eventuell noch zusätzlich Trinkgeld und wird so doppelt zur Kasse gebeten. Die „Krone“-Reporterinnen Stefana Madjarov und Nina Coloini wollten es ganz genau wissen und haben als Touristinnen getarnt das Lokal besucht. Indes verrechnet auch ein Nobel-Stehimbiss vor der Albertina Pflichttrinkgeld. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.