Verwüstete Wohnung: Land Tirol zahlt Entschädigung

Um ihnen einen guten Start in ein bürgerliches Leben zu ermöglichen, vermietete der 52-Jährige (Name bekannt) im Jahr 2018 seine Eigentumswohnung in Innsbruck an eine sechsköpfige Familie. Vier Jahre später zog die Familie Hals über Kopf aus – ohne Einhaltung der Kündigungsfrist. „Sie hinterließ einen Totalschaden“, berichtete der Tiroler, der etliche Bilder als Beweis vorlegte.