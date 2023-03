Flüchtlinge hinterließen in Wohnung Totalschaden

Es ist wichtig, dass Tirolerinnen und Tiroler bereit dazu sind, ihre Wohnungen an Geflüchtete zu vermieten. Dabei muss es aber auch erlaubt sein, negative Erfahrungen, die die Vermieter erleben, aufzuzeigen. Ein Tiroler (52) vermietete seine Wohnung an eine fünfköpfige Familie in Not, die diese verwüstete. Sanierungskosten: Rund 25.000 Euro!