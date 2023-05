Aus für wahlloses Parken von E-Scootern

Heute, Samstag, startet ein vierwöchiges Pilotprojekt, das genau definiert, wo man auf den elektrischen Rollern unterwegs sein darf. Absolutes Fahrverbot herrscht dabei in der Begegnungszone. Geparkt werden dürfen die Scooter auch nur noch an speziell dafür definierten Orten. Wer sich daran nicht hält, für den kann es teuer werden. Zuerst ertönt ein Warnsignal am Handy, dann laufen die Kosten so lange weiter, bis man den E-Scooter an einem dafür vorgesehenen Platz abgestellt hat.