Mit QR-Code und Gewinnspiel zum Recyclen verführen

Plus 12 Prozent in Kärnten in der Gelben Tonne

Schon ohne QR-Code und Belohnung ein Plus verzeichnet die Gelbe Tonne: Die ARA spricht von einem Sammelplus von durchschnittlich 17 Prozent im ersten Quartal dieses Jahres. Seit 1. Jänner kommen ja alle Kunststoffverpackungen, also neben Plastikflaschen auch Joghurtbecher und Chipssackerln, in die Gelbe Tonne oder in den Gelben Sack. In Kärnten wird - genauso wie in Wien, Niederösterreich und Salzburg - die Metallverpackung ebenfalls dort gesammelt. Diese Umstellung wurde auch in allen vier Bundesländern gut angenommen, so die ARA: Wien und Niederösterreich verzeichnen ein Plus von 20 Prozent, Kärnten 12 Prozent, Salzburg 10 Prozent.