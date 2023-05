Übung macht den Meister: Belohnung für Talente

Auszeichnung fürs Üben

Die Teilnehmer im Alter von sechs bis zwölf Jahren, die von 29 Lehrern gecoacht wurden, erhalten natürlich eine Auszeichnung. Für 100 Übetage gibt’s Gold, Silber für 86 und Bronze für 75. Die Medaillen werden am 26. Mai im Rahmen der Streichorchesterwerkstatt in der CMA in Ossiach vergeben. Dabei wird gemeinsam musiziert.