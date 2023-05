Wahltag in der Türkei: Erdogan bangt um Macht

In der Türkei finden am Sonntag richtungsweisende Parlaments- und Präsidentenwahlen statt. Die Wahllokale sind landesweit bis 17 Uhr geöffnet. Präsident Recep Tayyip Erdogan muss nach 20 Jahren an der Macht um seine Wiederwahl bangen. Es zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen ihm und Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu ab.