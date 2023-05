Armut in Österreich ist vor allem weiblich

Keine Verbesserungen in den letzten 15 Jahren

Bemerkenswert ist, dass es in den vergangenen 15 Jahren leichte Schwankungen gegeben hat, aber die Zahl der Armutsgefährdeten gleich ist. Das würde darauf hinweisen, dass die Politik hier zu wenig getan hat. Durch die hohe Inflation hat sich die Lage nun dramatisch verschärft. Die Armutskonferenz schlägt eine Reform der Sozialhilfe vor: Die Wohnkosten sollen zur Gänze übernommen werden. Weiters sollen die Mindeststandards für alle Kinder gleich hoch sein, egal, in welcher familiären Konstellation. Die Höhe der Leistung soll nicht davon abhängen, wie viele Geschwister ein Kind hat. Die Mindeststandards sollen an der Armutsgefährdungsschwelle angepasst und jährlich valorisiert werden.