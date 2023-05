Sozialminister ist wütend auf den Handel

Verdienen die Lebensmittelkonzerne in Österreich mehr als jene in Deutschland, wo die Preise deutlich niedriger sind?

Das kann ich so nicht sagen, weil die Zahlen hier nicht transparent sind. Aber es ist evident, dass die Preise bei uns in manchen Bereichen um zehn bis 20 Prozent höher sind als in Deutschland. Das kann es nicht sein. Das subjektive Gefühl, dass man für manche Produkte an der Supermarktkassa 20 bis 30 Prozent mehr zahlt als letztes Jahr, ist richtig. Daher halte ich den Unmut der Menschen für berechtigt. Dass die Lebensmittelkonzerne zuerst einen Energiekostenzuschuss verlangen, um über niedrigere Preise zu reden, halte ich wirklich für frivol.