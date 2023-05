Was macht die Regierung falsch, Herr Felbermayr?

Krone: Die Caritas hat das Land mit ihrem Armutsbericht aufgerüttelt. Immer mehr Familien können sich aufgrund der Teuerung kein warmes Essen mehr leisten. Was geht Ihnen da als Ökonom und Mensch durch den Kopf?

Gabriel Felbermayr: Man muss sich eigentlich schämen, denn wir gehören zu den reichsten Ländern der Welt. Der Ökonom fragt sich natürlich, wie es trotz unseres Sozialsystems, das eines der am besten ausgebauten der Welt ist, so weit kommen konnte? Und was jetzt passieren muss. Dass Menschen ihre Kinder nicht mehr gut versorgen können oder sich selbst nicht mehr ausgewogen ernähren können, das ist jedenfalls kein Zustand, der andauern darf.