Risiko für Überschuldung und Armut steigt

Die Überschuldung betrug im Schnitt 61.430 Euro, wie die Schuldnerberatung am Dienstag mitteilte. Betroffen sind nicht nur einkommensschwache Menschen. „Die Überschuldung ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen“, so der Chef der asb Schuldnerberatungen GmbH, Clemens Mitterlehner, in einer Pressekonferenz.